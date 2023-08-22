حريق في منزل الممثل فيصل أسطواني.. وصورة الأخير في المستشفى تقلق الجمهور

حريق في منزل الممثل فيصل أسطواني.. وصورة الأخير في المستشفى تقلق الجمهور

أثار الممثل اللبناني فيصل أسطواني قلق الجمهور عليه، بعد انتشار صورة له من داخل المستشفى.

وتبيّن أن منزل فيصل أسطواني قد تعرّض للحريق بسبب الاحتكاك الكهربائي، لكنه نجا وعائلته بأعجوبة، واقتصرت الأضرار على الماديات.