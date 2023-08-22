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جينيفر أنيستون تكشف عن سبب معاناتها في العلاقات!

فنّ
2023-08-22 | 13:33
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جينيفر أنيستون تكشف عن سبب معاناتها في العلاقات!
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جينيفر أنيستون تكشف عن سبب معاناتها في العلاقات!

جينيفر أنيستون تكشف عن سبب معاناتها في العلاقات!

تحدثت جينيفر أنيستون عن حياتها الرومانسية حيث اعترفت أنها وجدت دائمًا العلاقات صعبة، خصوصاً بعد طلاقها مرتين، بحسب موقع "ميرور".

وكانت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا متزوجة من براد بيت منذ عام 2000 حتى طلاقهما في عام 2005.

وبدأ براد قصة حب مع أنجلينا جولي بعد فترة وجيزة. 

ودخلت جينيفر في علاقة مع جاستن ثيرو في عام 2011، لكنهما انفصلا في نهاية عام 2017.

وقد اعترفت الممثلة بأن أسلوبها في العلاقات تأثر بوالديها. اذ انفصل والدا جينيفر الراحلان، نانسي داو وجون أنيستون، عندما كانت صغيرة.

وقالت في مقابلة جديدة: "كان الأمر دائمًا صعبًا بعض الشيء بالنسبة لي في العلاقات، لأنني كنت وحيدة نوعًا ما".

وقالت نجمة مسلسل "فريندز" إنها لم تكن أبدًا من المعجبين بفكرة التضحية بمن تكون من أجل العلاقة. فهي تركز دائماً على احتياجاتها الخاصة.

وأضافت ان "الاستمرار في زواج مبني على الخوف يجعلك تشعر وكأنك تلحق الضرر بحياتك الوحيدة".

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جينيفير

انيستون

فريندز

علاقات

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