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جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول؟!

فنّ
2023-08-22 | 14:11
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جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول؟!
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جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول؟!

جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول؟!

انتشرت اشاعات مفادها أن هايلي وجاستن بيبر ينتظران مولودهما الأول، لكنهما لم يؤكدا الخبر بعد، وفقاً لموقع "ميرور".

وتم رصد الثنائي في ليلة خلال نزهة وهما يبدوان في غاية الحب. اذ خرجا معًا في لوس أنجلوس حيث شوهدا وهما يغادران ملهى The Nice Guy الليلي، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

وكانت هايلي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأسود من الساتان، مع سترة جلدية سوداء.

أما جاستن فارتدى بنطالًا بنيًا فضفاضًا مع حذاء أسود، وقميصًا أبيض فضفاضا، وقبعة. 

واعتقد المعجبون أن هايلي نشرت تلميحًا خفيًا عن الحمل بصورة سيلفي، مما أثار التكهنات. اذ توقع البعض أنها حامل في الأسبوع العاشر تقريبًا.

ويُعتقد أن هايلي أكدت الخبر من خلال منشور تحت عنوان "الفراولة" على إنستغرام. وظنّ المتابعون أنها كانت تكشف عن حجم الجنين، حيث أن الجنين البالغ من العمر 10 أسابيع سيكون بحجم الفراولة.

وجاء هذا المنشور بعد أن شاركت لقطات عدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، دون تضمين صورة لجسدها، مما دفع بمعجبيها إلى الاعتقاد بأنها كانت تخفي بطنها أثناء الحمل. 

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