بعد مرور 22 سنة على عرضه... كيف أصبح أبطال مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"؟! (صور وفيديو)

بعد مرور 22 سنة على عرضه... كيف أصبح أبطال مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"؟! (صور وفيديو)



من منا لا يتذكر مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت" الذي أنتجته المؤسسة اللبنانية للإرسال بجزئه الأول والثاني، وعُرض للمرة الأولى عام 2001.

هذا المسلسل اللبناني الدرامي الاجتماعي الذي حقق نجاحا باهرا، كان من تأليف العظيم الراحل مروان نجار، واخراج ميلاد أبي رعد.



وطرح " من أحلى بيوت راس بيروت" علاقة الأهل بأولادهم عندما يبلغون سن المراهقة، ولعبت الممثلة رندة كعدي دور السيدة نجوى صاحبة البيت التي تحول منزلها إلى مهجع للطلاب لتحل مشكلة مالية تتعرض لها.



وفي هذا المسلسل ظهرت وجوه جديدة على الشاشة قادمة إلى عالم التمثيل وتراوحت أعمارهم بين 10 و20 سنة.



وتخطى عدد الممثلين الـ 100 عنصر، من بينهم بضعة ممثلين مخضرمين مثل رندة كعدي وعاطف العلم وأسعد رشدان وعيدا صبرة...



وفي عيد الـLBCI الـ38، نستذكر معكم أبرز الوجوه التي شاركت في المسلسل، وكيف أصبح شكلهم اليوم.



رنده كعدي (نجوى)



سامر أبو رزق (رودي)



سيزار ناعسي (فادي)



لمى نجار (لمى)



زياد نجار (سامي)



أسامة العلي (كمال)



جيهان أرسونيوس (شيرين)



رنا نجار (ليلى)



لورين قديح (عايدة)