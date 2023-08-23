صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!

صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!

نشرت الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني صورةً جديدة من حفل زفافها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وظهرت ماريتا في اللقطة برفقة والدتها كوليت الحلاني، وعايدتها بمناسبة عيد ميلادها قائلةً "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أفضل أم ومثل أعلى. أنا ممتنّة لما قدّمته لنا وفخورة كوني ابنتك. أحبك".