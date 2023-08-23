0min

"اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما"... لحظة فوز وائل كفوري في استوديو الفن منذ 21 سنة! (فيديو)

"اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما"... لحظة فوز وائل كفوري في استوديو الفن منذ 21 سنة! (فيديو)







ولهذا السبب لا بد أن نتذكر انطلاقة الفنان وائل كفوري (ميشال إميل كفوري)، ابن زحلة، الذي وُلد في 14 أيلول 1974.



وشارك كفوري في برنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر، عبر شاشة الـLBCI، بدورته 1992-1993، وفاز بالميدالية الذهبية بالإضافة لتكريم من اللجنة.



وقال عنه الفنان العظيم الراحل روميو لحود حينها: " أول هاوي أراه يغني باحتراف... اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما".



وكان قد شارك فيه في نفس الدورة من استوديو الفن مجموعة كبيرة من الفنانين، نذكر منهم: ديانا حداد - كلودا الشمالي -اليسا - كاتيا حرب - جوانا ملاح - معين شريف وكاتيا فرح.

لا بد أن نتذكر في عيد الـLBCI الـ38، أهم وأبرز الوجوه التي انطلقت من شاشتها الى النجومية.ولهذا السبب لا بد أن نتذكر انطلاقة الفنان وائل كفوري (ميشال إميل كفوري)، ابن زحلة، الذي وُلد في 14 أيلول 1974.وشارك كفوري في برنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر، عبر شاشة الـLBCI، بدورته 1992-1993، وفاز بالميدالية الذهبية بالإضافة لتكريم من اللجنة.وقال عنه الفنان العظيم الراحل روميو لحود حينها: " أول هاوي أراه يغني باحتراف... اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما".وكان قد شارك فيه في نفس الدورة من استوديو الفن مجموعة كبيرة من الفنانين، نذكر منهم: ديانا حداد - كلودا الشمالي -اليسا - كاتيا حرب - جوانا ملاح - معين شريف وكاتيا فرح.