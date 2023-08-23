كيف بدا الفنان نقولا الأسطا خلال مشاركته ببرنامج استوديو الفن؟ (فيديو)

كيف بدا الفنان نقولا الأسطا خلال مشاركته ببرنامج استوديو الفن؟ (فيديو)



في عيد الـLBCI الـ38، نستعيد معا مشاهد من مشاركة فنان كبير لمع اسمه ببرنامج استوديو الفن قبل أن ينطلق في عالم الموسيقى الواسع ويصدر أعماله الغنائية بكل احترافية.



تشاهدون في الفيديو المرفق مقتطفا من مشاركة الفنان نقولا الأسطا في برنامج استوديو الفن عندما فاز بالميدالية الذهبية عن فئة وديع الصافي عام 1988.