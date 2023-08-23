من مسرح ستار أكاديمي الى النجومية... هل تذكرون أولى إطلالات جوزيف عطية على المسرح عام 2005؟ (فيديو)

الفنان جوزيف عطية، يعشقه الصغار والكبار، انطلاقته كانت من شاشة الـLBCI، واليوم هو يحقق نجاحات مبهرة.شارك جوزيف عطية عام 2005 في برنامج ستار أكاديمي 3 بموسمه الثالث، وفاز حينها بنسبة تصويت بلغت 55.15 بالمائة متوفقا على المغربية هناء الأدريسي على 15.65 بالمائة والمصري هاني حسين الحاصل على 29.2 بالمائة.وفي عيد الـLBCI الـ38 نعرض لكم مقتطف من اطلالته على المسرح الذي انطلق منه نحو النجومية.