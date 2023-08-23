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28
o
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28
o
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o
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o
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هكذا بدا فارس كرم عام 1996 خلال مشاركته في استوديو الفن! (فيديو)
فنّ
2023-08-23 | 10:31
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هكذا بدا فارس كرم عام 1996 خلال مشاركته في استوديو الفن! (فيديو)
هكذا بدا فارس كرم عام 1996 خلال مشاركته في استوديو الفن! (فيديو)
شارك الفنان فارس كرم عام 1996 في برنامج استوديو الفن، عبر ششة الـLBCI، عن فئة الأغنية التراثية.
وتستذكر المحطة في عيدها الـ38 أولى إطلالات فارس كرم، المتميز منذ البدايات، على شاشتها.
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