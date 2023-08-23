شارك حين كان يبلغ 18 سنة... كيف بدا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في برنامج استوديو الفن؟ (فيديو)

سنة الـ1988، شرك ابن بعلبك عاصي الحلاني في برنامج استوديو الفن، وكان يبلغ 18 سنة حينها.وفاز عاصي الحلاني حينها عن فئة الأغنية البلدية للشباب حيث غنى عتابا وعالهوارة.وفي عيدها الـ38، تستذكر الـLBCI اطلالة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في برنامج استوديو الفن.