شارك في ستار أكاديمي 7 وحقق نجاحا ساحقا عام 2009... هل تذكرون كيف بدا ناصيف زيتون حينها؟ (فيديو)

شارك في ستار أكاديمي 7 وحقق نجاحا ساحقا عام 2009... هل تذكرون كيف بدا ناصيف زيتون حينها؟ (فيديو)



شارك ناصيف زيتون في برنامج ستار أكاديمي، في موسمه السابع، في نهاية العام 2009 وقدم المواويل والأغاني الجبلية لوديع الصافي، حتى فاز في آخر المسابقة.



ومنذ نجاحه في ستار أكاديمي أبهر الفنان ناصيف زيتون جمهوره بنجاحات متتالية لا تعد ولا تحصى.



وفي عيد الـLBCI الـ38 نعرض لكم مقتطف من اطلالته على المسرح الذي أطلقه نحو النجومية.