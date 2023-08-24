فيديو لشاكيرا يحيّر الجمهور.. هل غنّت فعلاً "كامل الأوصاف" أو خضعت للذكاء الاصطناعي؟

فيديو لشاكيرا يحيّر الجمهور.. هل غنّت فعلاً "كامل الأوصاف" أو خضعت للذكاء الاصطناعي؟

تداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب للنجمة العالميّة شاكيرا وهي تؤدّي أغنية "كامل الأوصاف" الشهيرة، فهل فعلاً غنّت باللغة العربيّة أو خضعت للذكاء الاصطناعي؟

في الحقيقة، قد تمّ انتاج الفيديو الخاص بشاكيرا وهي تغنّي أغنية الفنان المصري عبد الحليم حافظ عبر الذكاء الاصطناعي، الأمر الّذي يبرّر ظهورها وهي تتحدّث باللغة العربية بنطق سليم دون أي لكنة أجنبية.