وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"

وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"

نشرت الممثلة اللبنانيّة سارة ابي كنعان مقطع فيديو جديد لخطيبها الممثل وسام فارس، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وظهر الممثل وسام فارس في الفيديو وهو يرتدي قميصاً طُبع عليه صور خطيبته سارة ابي كنعان.

بدوره، أعاد وسام فارس نشر الفيديو على حسابه وعلّق بطرافة قائلاً: "لا تلحقني مخطوبة، نسخة 2023".