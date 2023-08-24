الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد الطلاق وتصرفاتها المثيرة للجدل... صور جديدة لبريتني سبيرز برفقة رجل مجهول! (صور)
فنّ
2023-08-24 | 14:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بعد الطلاق وتصرفاتها المثيرة للجدل... صور جديدة لبريتني سبيرز برفقة رجل مجهول! (صور)
بعد الطلاق وتصرفاتها المثيرة للجدل... صور جديدة لبريتني سبيرز برفقة رجل مجهول! (صور)
تم تصوير بريتني سبيرز وهي تقضي بعض الوقت مع رجل مجهول في صور جديدة.
وتم تصوير أميرة البوب في كالاباساس، لوس أنجلوس يوم الأربعاء برفقة رجل غامض، بعد أيام فقط من انفصالها.
وفي الصور، تم تصوير بريتني، 41 عامًا، ورفيقها أثناء القيادة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وجلست نجمة البوب بريتني خلف عجلة القيادة، وبقيت في السيارة أثناء الرحلة.
ودخلت سبيرز إلى متجر ستاربكس بالسيارة، وأخذت المشروبات عبر النافذة قبل أن تكمل طريقها.
وبعد أن تناولت أكوابها ووجباتها الخفيفة، توقفت بريتني في موقف السيارات لإجراء مكالمة هاتفية.
وبدت النجمة وكأنها تتحدث بحماس على الهاتف، بينما كانت تنظر إلى رفيقتها وعينيها مختبئتين خلف نظارة شمسية ذات إطار أبيض.
وظل رجل بريتني الغامض مظللاً متواريا خلف الشمس في السيارة، وكان يرتدي قبعة منسدلة إلى الأسفل، ويبدو أنه كان يخفض رأسه بينما كان يجلس بجانب رفيقته الشهيرة.
وقبل هذه الصور الجديدة وطلب الطلاق من سام أصغري، ورد أن سام، 29 عامًا، قبض على بريتني وهي تخونه مع أحد الموظفين في منزلهم، وفقًا لموقع TMZ.
آخر الأخبار
فنّ
الطلاق
وتصرفاتها
المثيرة
للجدل...
جديدة
لبريتني
سبيرز
برفقة
مجهول!
(صور)
التالي
إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)
شارك في ستار أكاديمي 7 وحقق نجاحا ساحقا عام 2009... هل تذكرون كيف بدا ناصيف زيتون حينها؟ (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-15
خطوة أولى نحو إقرار موازنة الدفاع الأميركية "المثيرة للجدل"
أخبار دولية
2023-07-15
خطوة أولى نحو إقرار موازنة الدفاع الأميركية "المثيرة للجدل"
0
أخبار دولية
14:21
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة الى تركيا في العراق
أخبار دولية
14:21
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة الى تركيا في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المنتخب اللبناني لكرة السلة يستعد لمشاركة جديدة في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المنتخب اللبناني لكرة السلة يستعد لمشاركة جديدة في كأس العالم
0
آخر الأخبار
08:40
التحكم المروري: قتيلان وجريح نتيجة إنزلاق سيارة وإنقلابها الى محاذاة طريق عام الكحلونية - جديدة الشوف
آخر الأخبار
08:40
التحكم المروري: قتيلان وجريح نتيجة إنزلاق سيارة وإنقلابها الى محاذاة طريق عام الكحلونية - جديدة الشوف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:38
أنغام قفزت من الطائرة وفيديو يوثّق التجربة... لحظات مرعبة أو ممتعة؟!
فنّ
06:38
أنغام قفزت من الطائرة وفيديو يوثّق التجربة... لحظات مرعبة أو ممتعة؟!
0
فنّ
06:15
وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"
فنّ
06:15
وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"
0
فنّ
05:52
فيديو لشاكيرا يحيّر الجمهور.. هل غنّت فعلاً "كامل الأوصاف" أو خضعت للذكاء الاصطناعي؟
فنّ
05:52
فيديو لشاكيرا يحيّر الجمهور.. هل غنّت فعلاً "كامل الأوصاف" أو خضعت للذكاء الاصطناعي؟
0
فنّ
05:24
أكثر من مليون مشاهدة لهيفاء وهبي في كواليس حفلها.. عفوية وتواضع على متن باخرة النجوم! (فيديو)
فنّ
05:24
أكثر من مليون مشاهدة لهيفاء وهبي في كواليس حفلها.. عفوية وتواضع على متن باخرة النجوم! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
0
أمن وقضاء
2023-06-19
جرحى جراء إنفجار مفرقعات نارية في الهلالية أثناء إحتفال عدد من الطلاب بتخرجهم
أمن وقضاء
2023-06-19
جرحى جراء إنفجار مفرقعات نارية في الهلالية أثناء إحتفال عدد من الطلاب بتخرجهم
0
أخبار لبنان
2023-08-07
مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
أخبار لبنان
2023-08-07
مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
0
فنّ
2023-08-23
هكذا بدا فارس كرم عام 1996 خلال مشاركته في استوديو الفن! (فيديو)
فنّ
2023-08-23
هكذا بدا فارس كرم عام 1996 خلال مشاركته في استوديو الفن! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بالارقام: هكذا سيمول مصرف لبنان الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بالارقام: هكذا سيمول مصرف لبنان الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صفارة بدء الحفر في البلوك ٩ انطلقت ولكن العين على البلوك ٨
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صفارة بدء الحفر في البلوك ٩ انطلقت ولكن العين على البلوك ٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه
خبر عاجل
07:29
مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه
2
منوعات
08:10
"زوجي يسمح لي بمواعدة رجال آخرين ويساعدني في البحث عن أشخاص عبر تطبيقات المواعدة".... ولكن هناك شرط واحد!
منوعات
08:10
"زوجي يسمح لي بمواعدة رجال آخرين ويساعدني في البحث عن أشخاص عبر تطبيقات المواعدة".... ولكن هناك شرط واحد!
3
حال الطقس
00:50
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
حال الطقس
00:50
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
4
فنّ
06:15
وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"
فنّ
06:15
وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"
5
أمن وقضاء
10:02
نعي الضابطين اللذين استُشهِدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا
أمن وقضاء
10:02
نعي الضابطين اللذين استُشهِدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا
6
فنّ
05:17
الغاء حفل عبير نعمة في سوريا... لماذا انسحبت بعد وصولها الى دمشق؟
فنّ
05:17
الغاء حفل عبير نعمة في سوريا... لماذا انسحبت بعد وصولها الى دمشق؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
8
أمن وقضاء
08:21
العثور على ثلاث جثث متحللة باللباس العسكري اثناء دفن احد ابناء بلدة مدوخا - قضاء راشيا
أمن وقضاء
08:21
العثور على ثلاث جثث متحللة باللباس العسكري اثناء دفن احد ابناء بلدة مدوخا - قضاء راشيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More