بعد الطلاق وتصرفاتها المثيرة للجدل... صور جديدة لبريتني سبيرز برفقة رجل مجهول! (صور)

بعد الطلاق وتصرفاتها المثيرة للجدل... صور جديدة لبريتني سبيرز برفقة رجل مجهول! (صور)



تم تصوير بريتني سبيرز وهي تقضي بعض الوقت مع رجل مجهول في صور جديدة.



وتم تصوير أميرة البوب في كالاباساس، لوس أنجلوس يوم الأربعاء برفقة رجل غامض، بعد أيام فقط من انفصالها.