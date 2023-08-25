شيرين عبد الوهاب تحوّل نجاح "ليلة الدموع" الى هستيريا... شكراً لفناني الدموع!

شيرين عبد الوهاب تحوّل نجاح "ليلة الدموع" الى هستيريا... شكراً لفناني الدموع!

تصدّر اسم الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مفاجأة مشاركتها في حفل "ليلة الدموع" بالمملكة العربية السعودية.

وعلّق الإعلامي المصري عمرو أديب على مشاركة شيرين عبد الوهاب بالقول "وعندما صعدت شيرين على المسرح في ليلة الدموع تحوّل نجاح هذا الحفل الى هستيريا تجتاح العالم العربي كلّه".

وتابع عمرو أديب "غناء متميّز من أول دقيقة في هذا الحدث الغنائي المبتكر هكذا ممكن تكون الدموع ممتعة والاحزان تتحول الى ترياق للقلب. صريخ الجمهور من القلب يمس كل مشاهد. ببساطه شكراً لفناني الدموع".