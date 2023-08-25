شيرين عبد الوهاب تحوّل نجاح "ليلة الدموع" الى هستيريا... شكراً لفناني الدموع!

وعندما صعدت شيرين على المسرح فى ليله الدموع تحول نجاح هذا الحفل الى هيستريا تجتاح العالم العربى كله . غناء متميز من اول دقيقه فى هذا الحدث الغنائى المبتكر هكذا ممكن تكون الدموع ممتعه والاحزان تتحول الى ترياق للقلب . صريخ الجمهور من القلب يمس كل مشاهد . ببساطه شكرا لفناني الدموع
— Amr Adib (@Amradib) August 24, 2023
وعندما صعدت شيرين على المسرح فى ليله الدموع تحول نجاح هذا الحفل الى هيستريا تجتاح العالم العربى كله . غناء متميز من اول دقيقه فى هذا الحدث الغنائى المبتكر هكذا ممكن تكون الدموع ممتعه والاحزان تتحول الى ترياق للقلب . صريخ الجمهور من القلب يمس كل مشاهد . ببساطه شكرا لفناني الدموع