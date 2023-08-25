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"من أغبى الأشياء الّتي قمت بها"... النجم كيفن هارت يُعلن عدم قدرته على المشي والسبب: سباق! (فيديو)

فنّ
2023-08-25 | 09:31
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&quot;من أغبى الأشياء الّتي قمت بها&quot;... النجم كيفن هارت يُعلن عدم قدرته على المشي والسبب: سباق! (فيديو)
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"من أغبى الأشياء الّتي قمت بها"... النجم كيفن هارت يُعلن عدم قدرته على المشي والسبب: سباق! (فيديو)

أعلن النجم الأميركي كيفن هارت في مقطع فيديو أنه يحتاج إلى الجلوس على كرسي متحرك لأنه لم يعد يستطيع المشي، وذلك نتيجة خوضه سباق رياضي أدّى إلى تمزق بعض العضلات الأساسية في رجليه.
 
ونشر الممثل الكوميدي مقطع فيديو مضحكًا يشرح بالتفصيل إصابته الأخيرة في أسفل البطن والورك.
 
وأوضح كيفن أنه كان يعتقد أنه يستطيع التغلب على صديقه في سباق الركض، لكن الرجل الذي كان يواجهه هو ستيفان ريدلي، أي لاعب كرة القدم الأميركي السابق، وهو الآن نادم حتى على فكرة أنه يمكنه بالفعل التغلب على رياضي محترف.
 
وتابع النجم بالقول أثناء جلوسه على كرسي متحرك في شرفة منزله، إن الإصابة هي "واحدة من أغبى الأشياء التي قمت بها على الإطلاق خلال 44 عامًا"، مشيرا إلى أنها علامة على أنه يحتاج إلى التمهل والتصرف كرجل أربعيني.
 
ويُذكر أن النجم العالمي كان يعاني من مشاكل خطيرة في الظهر بسبب حادث سيارة كاد أن يكون مميتًا، ما أدّى إلى خضوعه لعملية جراحية مرهقة.
 
 

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