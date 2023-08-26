"مساء الخير بيروت جملة إلي عمر بحلم أقولها"... الفلسطيني فرج سليمان يشعل الأجواء في حفله الأوّل في لبنان! (فيديو)

لأوّل مرّة، اجتمع الفنان الفلسطيني فرج سليمان، بجمهوره اللبناني، خلال حفل غنائي ضخم أحياه ليلة أمس الجمعة، في مدينة بيروت.وتعبيراً عن سعادته، افتتح الفلسطيني فرج سليمان حفله، الذي حضره أكثر من 4000 شخص، قائلاً: "مساء الخير بيروت، هي الجملة الي عمر بحلم أقولها"، مشيراً إلى أنه "تعب حتى وصل إلى لبنان".وأكمل فرج كلامه قائلاً: "الي 3 أسابيع هون بلبنان واكتشفت إنه هي البلد جداً عظيمة واكتشفت إنه رغم الاشياء العاطلة الي بتصير بس في كتير أشياء حلوة بهالبلد".وأضاف: "بيروت أحلى محل في العالم، طبعاً بعد حيفا".ووسط ترحيب الجمهور والهتافات المستمرة، قدّم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو والمغني فرج سليمان، باقة من أجمل معزوفاته وأغانيه القديمة والجديدة ومن بينها "شارع يافا" و"لو بقدر" و"خلصنا غناني" و"قلبي في آخر الليل" و"اسا جاي" وغيرها.وختم فرج سليمان، الذي اشتهر بغنائه في اللهجة الفلسطينية، حفله بأغنيته الأكثر شهرة "في أسئلة براسي"، متمنياً أن يكون الجمهور قد استمتع. كما وعد الجمهور اللبناني بتجديد اللقاء به في 15 كانون الأول من هذا العام.