الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
33
o
الجنوب
32
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
33
o
الجنوب
32
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مساء الخير بيروت جملة إلي عمر بحلم أقولها"... الفلسطيني فرج سليمان يشعل الأجواء في حفله الأوّل في لبنان! (فيديو)
الكاتب:
كيندا زيتوني
فنّ
2023-08-26 | 04:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
"مساء الخير بيروت جملة إلي عمر بحلم أقولها"... الفلسطيني فرج سليمان يشعل الأجواء في حفله الأوّل في لبنان! (فيديو)
"مساء الخير بيروت جملة إلي عمر بحلم أقولها"... الفلسطيني فرج سليمان يشعل الأجواء في حفله الأوّل في لبنان!
لأوّل مرّة، اجتمع الفنان الفلسطيني فرج سليمان، بجمهوره اللبناني، خلال حفل غنائي ضخم أحياه ليلة أمس الجمعة، في مدينة بيروت.
وتعبيراً عن سعادته، افتتح الفلسطيني فرج سليمان حفله، الذي حضره أكثر من 4000 شخص، قائلاً: "مساء الخير بيروت، هي الجملة الي عمر بحلم أقولها"، مشيراً إلى أنه "تعب حتى وصل إلى لبنان".
وأكمل فرج كلامه قائلاً: "الي 3 أسابيع هون بلبنان واكتشفت إنه هي البلد جداً عظيمة واكتشفت إنه رغم الاشياء العاطلة الي بتصير بس في كتير أشياء حلوة بهالبلد".
وأضاف: "بيروت أحلى محل في العالم، طبعاً بعد حيفا".
ووسط ترحيب الجمهور والهتافات المستمرة، قدّم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو والمغني فرج سليمان، باقة من أجمل معزوفاته وأغانيه القديمة والجديدة ومن بينها "شارع يافا" و"لو بقدر" و"خلصنا غناني" و"قلبي في آخر الليل" و"اسا جاي" وغيرها.
وختم فرج سليمان، الذي اشتهر بغنائه في اللهجة الفلسطينية، حفله بأغنيته الأكثر شهرة "في أسئلة براسي"، متمنياً أن يكون الجمهور قد استمتع. كما وعد الجمهور اللبناني بتجديد اللقاء به في 15 كانون الأول من هذا العام.
آخر الأخبار
فنّ
فرج سليمان
التالي
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:54
ببدلة رياضية وبرفقة حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً ثانياً في السعودية (فيديو)
فنّ
06:54
ببدلة رياضية وبرفقة حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً ثانياً في السعودية (فيديو)
0
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
0
فنّ
06:25
جمهور "باخرة النجوم" يتوّج نانسي عجرم "ملكة القلوب" لهذا السبب
فنّ
06:25
جمهور "باخرة النجوم" يتوّج نانسي عجرم "ملكة القلوب" لهذا السبب
0
فنّ
06:16
"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)
فنّ
06:16
"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
0
صحف اليوم
2023-08-21
التمديد لليونيفيل... مصادر دبلوماسية غربية تعرب عن قلقها من احتمال تجاهل مجلس الأمن للتعديلات اللبنانية المطروحة (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-08-21
التمديد لليونيفيل... مصادر دبلوماسية غربية تعرب عن قلقها من احتمال تجاهل مجلس الأمن للتعديلات اللبنانية المطروحة (الجمهورية)
0
علوم وتكنولوجيا
08:32
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
علوم وتكنولوجيا
08:32
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
0
أخبار دولية
11:57
رئيس أوزبكستان يعيّن ابنته مستشارة له
أخبار دولية
11:57
رئيس أوزبكستان يعيّن ابنته مستشارة له
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
0
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
0
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
0
امن وقضاء
13:09
ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟
امن وقضاء
13:09
ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:30
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
10:30
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
2
أخبار سياسية
14:53
من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟
أخبار سياسية
14:53
من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟
3
خبر عاجل
11:02
وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا
خبر عاجل
11:02
وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا
4
امن وقضاء
08:40
موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال
امن وقضاء
08:40
موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال
5
منوعات
14:38
استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!
منوعات
14:38
استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!
6
منوعات
08:01
"كان يتمتع بصحة جيدة"... وفاة رجل أثناء سجوده خلال أداء صلاة العصر!
منوعات
08:01
"كان يتمتع بصحة جيدة"... وفاة رجل أثناء سجوده خلال أداء صلاة العصر!
7
منوعات
10:13
قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
منوعات
10:13
قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
8
منوعات
09:14
طفلة صماء وبكماء اغتُصبت من قبل خالها في هذا البلد...وهذه التفاصيل!
منوعات
09:14
طفلة صماء وبكماء اغتُصبت من قبل خالها في هذا البلد...وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More