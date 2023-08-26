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"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)

فنّ
2023-08-26 | 06:16
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&quot;تسونامي بشري&quot; في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)
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"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)

"تسونjavascript:void(0)امي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)

"تسونامي بشري" هي العبارة الّتي استخدمها البعض لتوافد الآلاف من محبّي النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي الى الحفل الجماهيري الّذي أحيته في مارينا دلتا مساء أمس الجمعة، في واحد من أضخم حفلات فصل الصيف لهذا العام. 
 
وقد أبهرت اللقطات الجويّة للحفل روّاد الانترنت، ووثّقت الكاميرات تفاعل الجمهور مع محبوبة الجماهير هيفاء وهبي على إيقاع أغنياتها القديمة والجديدة، وصولاً إلى أحدث اصداراتها بعنوان "مابضعفش". 
 
وقد تخلّل الحفل لوحات فنيّة على وقع أغنيات "وحشني" "شاغلة كل الناس" و"انت تاني" وغيرها، بالإضافة الى المفرقعات الناريّة في ختام الحفل. 
 
وحرصت هيفاء وهبي على التقاط صورة تذكاريّة لها مع الجمهور الضخم أثناء تواجدها على المسرح، فاحتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في العديد من الدول العربيّة على تطبيق X. 
 
وقد احتشد الجمهور حول سيارة الديفا هيفاء وهبي لدى مغادرتها مكان الحفل للتعبير عن محبّتهم الكبيرة لها في مشهدٍ استثنائي. 
 
 
 
 

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