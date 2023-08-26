"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)

الديفا #هيفاء_وهبي أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً 🎶 في مارينا دلتا مصر 🇪🇬 هذه المشاهد تختصر النجاح الكبير لمحبوبة الجماهير 🤍@HaifaWehbe pic.twitter.com/TO6wAnnAXa
— Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) August 25, 2023
الديفا #هيفاء_وهبي أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً 🎶 في مارينا دلتا مصر 🇪🇬 هذه المشاهد تختصر النجاح الكبير لمحبوبة الجماهير 🤍@HaifaWehbe pic.twitter.com/TO6wAnnAXa
هشتاق #الديفا_هيفاء_وهبي_في_مارينا يتصدّر الترند والأكثر تداول على تطبيق @X بعد إحياء حفلها الناجح بآلاف الجماهير 🇪🇬😍💃@HaifaWehbe pic.twitter.com/r3T6yEBEoL
— Moodi Haifa🇦🇪 (@Moodi_Haifa) August 25, 2023
هشتاق #الديفا_هيفاء_وهبي_في_مارينا يتصدّر الترند والأكثر تداول على تطبيق @X بعد إحياء حفلها الناجح بآلاف الجماهير 🇪🇬😍💃@HaifaWehbe pic.twitter.com/r3T6yEBEoL
خلو الصورررة تعبر عن حالها
💕💕😍🔥#هيفاءوهبي #هيفاء_وهبي #الديفا_هيفاء_في_مارينا @HaifaWehbe pic.twitter.com/az24oahI5A
— Nønøwehbe 🇩🇿 #مابضعفش (@Naimawehbe) August 25, 2023
خلو الصورررة تعبر عن حالها
💕💕😍🔥#هيفاءوهبي #هيفاء_وهبي #الديفا_هيفاء_في_مارينا @HaifaWehbe pic.twitter.com/az24oahI5A
سيارة الديڤا #هيفاء_وهبي تحاصر بالمحبين 🤩من جميع الاتجاهات 🧿@haifawehbe
#الديفا_هيفاء_وهبي_في_مارينا pic.twitter.com/0dYKkyO2GJ
— Rema_ht (@rema_ht) August 25, 2023
سيارة الديڤا #هيفاء_وهبي تحاصر بالمحبين 🤩من جميع الاتجاهات 🧿@haifawehbe
#الديفا_هيفاء_وهبي_في_مارينا pic.twitter.com/0dYKkyO2GJ