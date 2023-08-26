جمهور "باخرة النجوم" يتوّج نانسي عجرم "ملكة القلوب" لهذا السبب

جمهور "باخرة النجوم" يتوّج نانسي عجرم "ملكة القلوب" لهذا السبب

أحيت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم حفلاً غنائياً على متن "باخرة النجوم"، في الليلة الثانية من فعاليات هذه الرحلة البحريّة بين ميكونوس ومرمريس.

وقد توّج جمهور "باخرة النجوم" نجمتهم المُفضّلة نانسي عجرم بلقب "ملكة القلوب"، بعدما اختارت أن تنزل عن المسرح وتتجوّل بين حضور حفلها.

وغنّت نانسي عجرم مع الجمهور عن قرب أجمل أغنياتها، والتقط مع محبّيها الصور التذكاريّة.