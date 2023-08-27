وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!

توفي بوب باركر، مقدم برنامج الألعاب الشهير "The Price is Right" في الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاما، السبت عن عمر يناهز 99 عاما بحسب ما ذكر وكيل أعماله.

وتوفي مقدم البرامج، الّذي نال على 19 جائزة "إيمي" لأسباب طبيعية في منزله في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

وقال وكيل أعماله في بيان: "بحزن عميق نعلن أن أعظم مقدّم برامج على الإطلاق، بوب باركر، قد غادرنا".

والجدير بالذكر أن بوب باركر كان أيضًا يُقدم حفلات "ملكة جمال الكون" لسنوات عديدة. ويتذكره اللبنانيون أثناء حفل تتويج جورجينا رزق اللبنانية ملكةً في عام 1971.