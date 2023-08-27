كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)

نشرت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة منشوراً عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر مسبقا)، عبّرت فيه عن شعورها بالحزن نتيجة وفاة شقيقها، متوجهةً بالكلام إلى الممثلة اللبنانية نادين الراسي.

وجاء في المنشور: "بدي اعتذر من نادين لما توفى خيها صرت اسئل كيف قادرة تسهر، تعيش؟ لحد ما عشت التجربة الكآبة لها اوجه عديدة فيك تنزوي او تعمل حالك عايش والعالم بتحكم".

وكتبت: "هلق فهمت ربنا بيعطيك قوة لتكمل كرمال حالك وأولادك ايمانك بقويك مل بقدر فسر الإحساس مزيج من النكران وارادة الحياة".