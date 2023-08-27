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بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!

فنّ
2023-08-27 | 09:11
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بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!
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بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في إطلالة غريبة جداً في أحدث إعلان للمسلسل الأميركي American Horror Story.
 
وارتدت كيم، 42 عاما، ملابس باللون الأسود مع قفازات مطابقة، وذلك من أجمل تقمس شخصية سيوبهان والش أو Siobhan Walsh المرعبة.
 
كما ظهرت في الملصق الترويجي بملامح مخيفة وملمع شفاه باللون الأحمر القوي. وكانت خصلات شعرها الطويلة مغطاة بأنسجة العنكبوت.
 
وسيتم عرض الموسم الثالث عشر من سلسلة الرعب الأميركية في 20 أيلول، وهي مقتبسة من رواية Delicate Condition للكاتبة دانييل فالنتين.
 
 
 
 

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