أحضان وقبلات... سهرة رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريغ (صور)

أحضان وقبلات... سهرة رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريغ (صور)

تحرص الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم على الاستمتاع بفصل الصيف، وتشارك متابعيها على انستغرام بنشاطاتها اليوميّة بشكلٍ مستمرّ.

ويبدو أن نادين نسيب نجيم قد اختارت أن تقضي نهاية الأسبوع على شاطئ البحر، فظهرت عبر خاصيّة الستوري برفقة صديقتها الممثلة السوريّة هبة نور.

وتواجدت نادين نجيم مع خطيبها ناريغ في احدى السهرات، ونشرت فيديو قصير عبر خاصيّة القصص القصيرة وهي ترقص معه برومانسيّة وتخلّل الفيديو أحضانا وقبلات.