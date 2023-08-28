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سقط بمنزله في فرنسا... هل خرج إلتون جون من المستشفى وما هو وضعه الصحي؟

سقط بمنزله في فرنسا... هل خرج إلتون جون من المستشفى وما هو وضعه الصحي؟







وتم نقل أسطورة الموسيقى، 76 عاما، إلى قسم العظام في مركز مستشفى الأميرة غريس في موناكو حيث تم فحصه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وأكد ممثل عن إلتون لـ



وقالوا في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد انزلاقه بالأمس في منزله بجنوب فرنسا، زار إلتون المستشفى المحلي كإجراء احترازي".



"بعد الفحوصات، خرج على الفور من المستشفى هذا الصباح وعاد الآن إلى المنزل وبصحة جيدة."

دخل إلتون جون إلى المستشفى مساء الأحد بعد تعرضه لسقوط في فيلته في نيس.وتم نقل أسطورة الموسيقى، 76 عاما، إلى قسم العظام في مركز مستشفى الأميرة غريس في موناكو حيث تم فحصه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.وأكد ممثل عن إلتون لـ MailOnline أنه خرج من المستشفى صباح يوم الاثنين وعاد الآن إلى المنزل "بصحة جيدة".وقالوا في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد انزلاقه بالأمس في منزله بجنوب فرنسا، زار إلتون المستشفى المحلي كإجراء احترازي"."بعد الفحوصات، خرج على الفور من المستشفى هذا الصباح وعاد الآن إلى المنزل وبصحة جيدة."