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أثناء استلقائها في السرير... جنيفر لوبيز تتألق باطلالة طبيعية وملابس نوم خضراء! (صورة)
فنّ
2023-08-29 | 07:00
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أثناء استلقائها في السرير... جنيفر لوبيز تتألق باطلالة طبيعية وملابس نوم خضراء! (صورة)
أثناء استلقائها في السرير... جنيفر لوبيز تتألق باطلالة طبيعية وملابس نوم خضراء! (صورة)
شاركت جنيفر لوبيز، الاثنين، صورة مع متابعيها في حسابها عبر انستغرام، متعت فيها متابعيها البالغ عددهم 251 مليونًا.
وشارك الممثلة صورًا لم يسبق لها مثيل من حفل زفافها في الذكرى السنوية الأولى لها – حيث ظهرت في السرير في ملابس نوم باللون الأخضر الزمردي الجميل مع زخرفة من الدانتيل الأسمر.
وتم نشر المنشور عبر حساب JLo Beauty على انستغرام، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعلقت النجمة جينيفير لوبيز البالغة من العمر 54 عامًا، على المنشور: "صباح الخير وإثنين سعيد! سيكون اسبوعا عظيما!! ".
وبدت مغنية Let's Get Loud ذات وجه نضر وجميلة بشكل طبيعي وهي مستلقية على السرير.
ولم تكن من دون مكياج، لكن وجهها بدا أكثر طبيعية وأقل مكياجًا مما هو عليه عادةً، مما أعطى المعجبين انطباعًا بأنها تستيقظ بهذه الطريقة.
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