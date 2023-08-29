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دوللي بارتون تكشف عن سبب رفضها دعوة كيت ميدلتون لتناول الشاي: "يجب أن أقول لا"!

فنّ
2023-08-29 | 09:52
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دوللي بارتون تكشف عن سبب رفضها دعوة كيت ميدلتون لتناول الشاي: &quot;يجب أن أقول لا&quot;!
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دوللي بارتون تكشف عن سبب رفضها دعوة كيت ميدلتون لتناول الشاي: "يجب أن أقول لا"!

كشفت نجمة موسيقى الكاونتري دوللي بارتون عن السبب الذي دفعها إلى عدم قبولها دعوة الأميرة كيت ميدلتون لتناول كوب من الشاي في ديارها ببريطانيا.
 
وتلقت المغنية، البالغة من العمر 77 عامًا، دعوة لتناول الشاي مع الأميرة كيت أثناء وجودها في لندن للترويج لألبومها الأخير. وأفادت لوسائل الإعلام مازحةً بأنها لم تستطع قبول الدعوة لسبب رئيسي واحد، وهو أن زوجة الأمير ويليام ببساطة لم تكن تنوي الترويج لعملها.
 
وجاء هذا التصريح الصادم أثناء تحدّث الفنانة الأميركية عن ألبومها الجديد على إذاعة "بي بي سي 2". وقالت عن زيارتها إلى العاصمة البريطانية: "هذه المرة تلقيت دعوة لتناول الشاي مع كيت لكنني لم أستطع حتى الذهاب".
 
وأضافت: "اعتقدت أن دعوتها لي كانت لفتة جميلة منها، وفي أحد الأيام سأفعل ذلك وسيكون ذلك رائعًا. لم تكن تنوي الترويج لألبوم الروك الخاص بي، لذا كان يجب أن أقول لا".
 
 
 

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