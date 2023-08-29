الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دوللي بارتون تكشف عن سبب رفضها دعوة كيت ميدلتون لتناول الشاي: "يجب أن أقول لا"!
فنّ
2023-08-29 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دوللي بارتون تكشف عن سبب رفضها دعوة كيت ميدلتون لتناول الشاي: "يجب أن أقول لا"!
كشفت نجمة موسيقى الكاونتري دوللي بارتون عن السبب الذي دفعها إلى عدم قبولها دعوة الأميرة كيت ميدلتون لتناول كوب من الشاي في ديارها ببريطانيا.
وتلقت المغنية، البالغة من العمر 77 عامًا، دعوة لتناول الشاي مع الأميرة كيت أثناء وجودها في لندن للترويج لألبومها الأخير. وأفادت لوسائل الإعلام مازحةً بأنها لم تستطع قبول الدعوة لسبب رئيسي واحد، وهو أن زوجة الأمير ويليام ببساطة لم تكن تنوي الترويج لعملها.
وجاء هذا التصريح الصادم أثناء تحدّث الفنانة الأميركية عن ألبومها الجديد على إذاعة "بي بي سي 2". وقالت عن زيارتها إلى العاصمة البريطانية: "هذه المرة تلقيت دعوة لتناول الشاي مع كيت لكنني لم أستطع حتى الذهاب".
وأضافت: "اعتقدت أن دعوتها لي كانت لفتة جميلة منها، وفي أحد الأيام سأفعل ذلك وسيكون ذلك رائعًا. لم تكن تنوي الترويج لألبوم الروك الخاص بي، لذا كان يجب أن أقول لا".
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
دوللي بارتون
الأميرة
كيت ميدلتون
رفض
دعوة
تناول
الشاي
بريطانيا.
التالي
ابنة نانسي عجرم الصغرى تشعل السوشيال ميديا بأكثر من مليوني مشاهدة.. "كتير مهضومة" (فيديو)
محى قضية سوزان تميم من تاريخه.. محكمة الجنايات تمنح"رد الاعتبار" لهشام طلعت!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:54
وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض اتهامات جديدة بالفساد
أخبار دولية
17:54
وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض اتهامات جديدة بالفساد
0
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
0
صحف اليوم
2023-08-25
بوحبيب يرفض مسوّدة قرار التمديد لليونيفيل (الأخبار)
صحف اليوم
2023-08-25
بوحبيب يرفض مسوّدة قرار التمديد لليونيفيل (الأخبار)
0
أخبار لبنان
2023-08-25
وزير الخارجية: رفض لبنان لصيغة مسودة التجديد لليونيفيل
أخبار لبنان
2023-08-25
وزير الخارجية: رفض لبنان لصيغة مسودة التجديد لليونيفيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:27
خبير التجميل اللبناني سامر خزامي برفقة كريس جينر... "جعلها تبدو وكأنها في فترة الشباب"! (فيديو وصور)
فنّ
07:27
خبير التجميل اللبناني سامر خزامي برفقة كريس جينر... "جعلها تبدو وكأنها في فترة الشباب"! (فيديو وصور)
0
فنّ
07:00
أثناء استلقائها في السرير... جنيفر لوبيز تتألق باطلالة طبيعية وملابس نوم خضراء! (صورة)
فنّ
07:00
أثناء استلقائها في السرير... جنيفر لوبيز تتألق باطلالة طبيعية وملابس نوم خضراء! (صورة)
0
فنّ
03:51
نجم الراب إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكفّ عن تأدية أغنياته
فنّ
03:51
نجم الراب إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكفّ عن تأدية أغنياته
0
فنّ
03:27
تامر حسني يرافق أولاده في أول يوم دراسي لهم.. فكيف علّقت بسمة بوسيل؟ (فيديو)
فنّ
03:27
تامر حسني يرافق أولاده في أول يوم دراسي لهم.. فكيف علّقت بسمة بوسيل؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:27
عدوان لـ "الانباء الكويتية": هناك عقبات تحول دون إقرار الخطة التي عرضها منصوري
صحف اليوم
01:27
عدوان لـ "الانباء الكويتية": هناك عقبات تحول دون إقرار الخطة التي عرضها منصوري
0
منوعات
09:29
توقيف مغنٍّ في إيران بعد أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
منوعات
09:29
توقيف مغنٍّ في إيران بعد أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
0
صحة وتغذية
10:24
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
صحة وتغذية
10:24
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
0
فنّ
2023-08-26
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
فنّ
2023-08-26
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:34
ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش
امن وقضاء
07:34
ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش
0
أخبار لبنان
07:27
"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
أخبار لبنان
07:27
"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
0
امن وقضاء
07:08
وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟
امن وقضاء
07:08
وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:42
أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة
أخبار لبنان
06:42
أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة
0
أخبار لبنان
15:14
نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات
أخبار لبنان
15:14
نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
2
فنّ
03:08
رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)
فنّ
03:08
رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)
3
خبر عاجل
06:30
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37
خبر عاجل
06:30
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37
4
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
5
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
6
منوعات
15:47
اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
منوعات
15:47
اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
7
فنّ
03:15
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
فنّ
03:15
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
8
منوعات
05:16
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
منوعات
05:16
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More