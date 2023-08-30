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طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
فنّ
2023-08-30 | 04:09
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طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
أعلنت السيدة علياء بسيوني خبر طلاقها من الفنان أحمد سعد وحذفت كلّ صورها معه، وهو الطلاق الرابع في حياة النجم المصري.
ودوّنت علياء بسيوني عبر خاصيّة القصص القصيرة رسالةً جاء فيها "الحمد الله على كلّ شيء، تمّ الطلاق بيني وبين أحمد سعد من شوية بناء على رغبته".
وأضافت بسيوني "حابّة أشكر أحمد جداً على أصله الـ "غير طيب" ومعدنه السيء وحابّة اقوله شكراً على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة اللي حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي".
وختمت علياء قائلةً "عشان المشوار اللي ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي، شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك. أكبر شكر على المقلب اللي اخدته في العلاقة دي والكلي نت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى. ربنا معايا انا وبناتي في الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".
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