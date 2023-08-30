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نفاد تذاكر حفليّ ماجدة الرومي في أقل من ساعتين... "ما سوى الشوق قادني لعُمان"

نفاد تذاكر حفليّ ماجدة الرومي في أقل من ساعتين... "ما سوى الشوق قادني لعُمان"

أعلنت السيدة ماجدة الرومي عن حفلين غنائيين تحييهما بتاريخ 17 و18 أكتوبر في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان. وكان لافتاً نفاد جميع تذاكر الحفلين بعد ساعتين فقط من طرح الإعلان الترويجي على حسابات الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي، فعلّقت الأخيرة بتغريدةٍ جديدة جاء فيها "جِئتُ والقلبُ بهجة وأمان، ما سِوى الشوق قادني لعُمان، أُنشدُ الحب والسلام، لأرضٍ زينتها الواحاتُ والشطآن". 17و18 أكتوبر

دار الأوبرا السلطانية

سلطنة عُمان #ماجدة_الرومي #مسقط pic.twitter.com/RHOLP736yO — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) August 29, 2023 جِئتُ والقلبُ بهجة وأمان

ما سِوى الشوق قادني لعُمان

أُنشدُ الحب والسلام...

لأرضٍ زينتها الواحاتُ والشطآن ⚘



نلتقي قريباً في عُمان#ماجدة_الرومي @ROH_Muscat pic.twitter.com/zY1qJ10xkN — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) August 29, 2023