نفاد تذاكر حفليّ ماجدة الرومي في أقل من ساعتين... "ما سوى الشوق قادني لعُمان"

17و18 أكتوبر
دار الأوبرا السلطانية
سلطنة عُمان #ماجدة_الرومي #مسقط pic.twitter.com/RHOLP736yO
— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) August 29, 2023
17و18 أكتوبر
دار الأوبرا السلطانية
سلطنة عُمان #ماجدة_الرومي #مسقط pic.twitter.com/RHOLP736yO
جِئتُ والقلبُ بهجة وأمان
ما سِوى الشوق قادني لعُمان
أُنشدُ الحب والسلام...
لأرضٍ زينتها الواحاتُ والشطآن ⚘
نلتقي قريباً في عُمان#ماجدة_الرومي @ROH_Muscat pic.twitter.com/zY1qJ10xkN
— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) August 29, 2023
جِئتُ والقلبُ بهجة وأمان
ما سِوى الشوق قادني لعُمان
أُنشدُ الحب والسلام...
لأرضٍ زينتها الواحاتُ والشطآن ⚘
نلتقي قريباً في عُمان#ماجدة_الرومي @ROH_Muscat pic.twitter.com/zY1qJ10xkN