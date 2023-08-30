الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة
فنّ
2023-08-30 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة
رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة
يُفتَتح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل بغرب فرنسا الجمعة رغم استمرار الإضراب التاريخي الذي يتسبب بشلل في هوليوود ويحول دون مشاركة النجوم في المهرجان وفي مقدّمهم ناتالي بورتمان.
وتستمر هذه الدورة، وهي التاسعة والأربعون، إلى 10 أيلول المقبل، ويُعرض خلالها 80 فيلماً، ويترأس الممثل والمخرج الفرنسي غيّوم كانيه لجنة التحكيم فيها.
وستكون هذه الدورة مختلفة عن سابقاتها إذ سيكون تأثرها كبيراً بالإضراب الذي يشهده القطاع السينمائي في الولايات المتحدة.
وانضمّ الممثلون في هوليوود قبل شهرين إلى كتّاب السيناريو في هذا الحراك المطلبي الهادف إلى تحسين الأجور وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث لا ينعكس سلباً على العاملين في القطاع.
وتمنع نقابة الممثلين التي تتمتع بنفوذ كبير جميع أعضائها، حتى الأكثر شهرة، من المشاركة في تصوير أي عمل خلال الإضراب، وكذلك من المشاركة في الترويج لأي فيلم.
وستُحرم المدينة الساحلية الفرنسية الواقعة في منطقة نورماندي تالياً من مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم ناتالي بورتمان وجود لو وجوزف غوردون ليفيت وبيتر دنكلايج.
إلا أن المهرجان أكد رغم ذلك تصميمه على عدم تغيير برنامجه. وشدد المنظّمون على أن "قصة هذه الدورة كُتبت في سياق المقاومة هذا الذي تُحَضّر فيه السينما المستقلة المستقبل في قطاع يشهد تحوّلات".
وفي المقابل، يحضر عدد من المخرجين البارزين، من بينهم تود هينز، مخرج فيلم "ماي ديسمبر" (May December) من بطولة ناتالي بورتمان وجوليان مور، وريبيكا ميلر، مخرجة "شي كايم تو مي" (She came to me) من بطولة بيتر دنكلايج وماريزا توماي وآن هاثاواي، إضافة إلى جيري شاتزبرغ (96 عاماً) الذي يقام تكريم له.
ويتنافس 14 فيلماً ضمن المسابقة على الجائزة الكبرى التي نالها العام الفائت فيلم "آفتر صن" لتشارلون ولز.
آخر الأخبار
فنّ
إضراب
هوليوود...
مهرجان
السينما
الأميركية
دوفيل
الفرنسية
يُفتَتح
الجمعة
أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-28
المخرجة الفرنسية كاتيل كيليفيريه تفوز بجائزة مهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية
فنّ
2023-08-28
المخرجة الفرنسية كاتيل كيليفيريه تفوز بجائزة مهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية
0
فنّ
2023-08-17
مهرجان كان السينمائي يندّد بحكم صادر في طهران بحبس المخرج الإيراني سعيد روستايي
فنّ
2023-08-17
مهرجان كان السينمائي يندّد بحكم صادر في طهران بحبس المخرج الإيراني سعيد روستايي
0
فنّ
2023-08-11
إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!
فنّ
2023-08-11
إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!
0
صحف اليوم
2023-08-09
مطلعون لـ "نداء الوطن": الإدارة الفرنسية طلبت من الإدارة الأميركية أن يرمي لودريان حجره الأخير في البركة اللبنانية
صحف اليوم
2023-08-09
مطلعون لـ "نداء الوطن": الإدارة الفرنسية طلبت من الإدارة الأميركية أن يرمي لودريان حجره الأخير في البركة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:08
أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!
فنّ
05:08
أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!
0
فنّ
04:53
فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!
فنّ
04:53
فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!
0
فنّ
04:44
نادين ويلسون نجيم تعلّق على قضية نور حجار: استهزاء بالجيش اللبناني (فيديو)
فنّ
04:44
نادين ويلسون نجيم تعلّق على قضية نور حجار: استهزاء بالجيش اللبناني (فيديو)
0
فنّ
04:12
نفاد تذاكر حفليّ ماجدة الرومي في أقل من ساعتين... "ما سوى الشوق قادني لعُمان"
فنّ
04:12
نفاد تذاكر حفليّ ماجدة الرومي في أقل من ساعتين... "ما سوى الشوق قادني لعُمان"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-29
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
فنّ
2023-08-29
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
0
منوعات
2023-08-28
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-28
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
0
خبر عاجل
2023-07-03
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران
خبر عاجل
2023-07-03
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران
0
منوعات
2023-08-26
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
منوعات
2023-08-26
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يطول... فهل من محاولات جديدة لفتح كوة في جدار الازمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يطول... فهل من محاولات جديدة لفتح كوة في جدار الازمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟
0
السياحة في لبنان
14:14
"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!
السياحة في لبنان
14:14
"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!
0
رياضة
14:12
ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟
رياضة
14:12
ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟
0
رياضة
14:06
رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية
رياضة
14:06
رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية
0
رياضة
14:02
الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات
رياضة
14:02
الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الأمن يحتاج إلى المال…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الأمن يحتاج إلى المال…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:28
"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب
خبر عاجل
05:28
"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب
2
خبر عاجل
11:55
الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان
خبر عاجل
11:55
الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان
3
أمن وقضاء
10:13
القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار
أمن وقضاء
10:13
القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار
4
امن وقضاء
11:49
قرار منع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر... ما جديده؟
امن وقضاء
11:49
قرار منع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر... ما جديده؟
5
حال الطقس
00:39
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:39
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار دولية
15:42
السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة
أخبار دولية
15:42
السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة
7
منوعات
10:47
اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!
منوعات
10:47
اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!
8
خبر عاجل
13:03
تتابعون إعادة المباراة بين منتخبي لبنان وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة وذلك عند الساعة التاسعة مساء عبر الـLB2
خبر عاجل
13:03
تتابعون إعادة المباراة بين منتخبي لبنان وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة وذلك عند الساعة التاسعة مساء عبر الـLB2
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More