الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة

فنّ
2023-08-30 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة

رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة

يُفتَتح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل بغرب فرنسا الجمعة رغم استمرار الإضراب التاريخي الذي يتسبب بشلل في هوليوود ويحول دون مشاركة النجوم في المهرجان وفي مقدّمهم ناتالي بورتمان.

وتستمر هذه الدورة، وهي التاسعة والأربعون، إلى 10 أيلول المقبل، ويُعرض خلالها 80 فيلماً، ويترأس الممثل والمخرج الفرنسي غيّوم كانيه لجنة التحكيم فيها.

وستكون هذه الدورة مختلفة عن سابقاتها إذ سيكون تأثرها كبيراً بالإضراب الذي يشهده القطاع السينمائي في الولايات المتحدة.

وانضمّ الممثلون في هوليوود قبل شهرين إلى كتّاب السيناريو في هذا الحراك المطلبي الهادف إلى تحسين الأجور وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث لا ينعكس سلباً على العاملين في القطاع.

وتمنع نقابة الممثلين التي تتمتع بنفوذ كبير جميع أعضائها، حتى الأكثر شهرة، من المشاركة في تصوير أي عمل خلال الإضراب، وكذلك من المشاركة في الترويج لأي فيلم.

وستُحرم المدينة الساحلية الفرنسية الواقعة في منطقة نورماندي تالياً من مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم ناتالي بورتمان وجود لو وجوزف غوردون ليفيت وبيتر دنكلايج.

إلا أن المهرجان أكد رغم ذلك تصميمه على عدم تغيير برنامجه. وشدد المنظّمون على أن "قصة هذه الدورة كُتبت في سياق المقاومة هذا الذي تُحَضّر فيه السينما المستقلة المستقبل في قطاع يشهد تحوّلات".

وفي المقابل، يحضر عدد من المخرجين البارزين، من بينهم تود هينز، مخرج فيلم "ماي ديسمبر" (May December) من بطولة ناتالي بورتمان وجوليان مور، وريبيكا ميلر، مخرجة "شي كايم تو مي" (She came to me) من بطولة بيتر دنكلايج وماريزا توماي وآن هاثاواي، إضافة إلى جيري شاتزبرغ (96 عاماً) الذي يقام تكريم له.

ويتنافس 14 فيلماً ضمن المسابقة على الجائزة الكبرى التي نالها العام الفائت فيلم "آفتر صن" لتشارلون ولز.
 

آخر الأخبار

فنّ

إضراب

هوليوود...

مهرجان

السينما

الأميركية

دوفيل

الفرنسية

يُفتَتح

الجمعة

أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-28

المخرجة الفرنسية كاتيل كيليفيريه تفوز بجائزة مهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية

LBCI
فنّ
2023-08-17

مهرجان كان السينمائي يندّد بحكم صادر في طهران بحبس المخرج الإيراني سعيد روستايي

LBCI
فنّ
2023-08-11

إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!

LBCI
صحف اليوم
2023-08-09

مطلعون لـ "نداء الوطن": الإدارة الفرنسية طلبت من الإدارة الأميركية أن يرمي لودريان حجره الأخير في البركة اللبنانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:08

أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!

LBCI
فنّ
04:53

فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!

LBCI
فنّ
04:44

نادين ويلسون نجيم تعلّق على قضية نور حجار: استهزاء بالجيش اللبناني (فيديو)

LBCI
فنّ
04:12

نفاد تذاكر حفليّ ماجدة الرومي في أقل من ساعتين... "ما سوى الشوق قادني لعُمان"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-29

هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!

LBCI
منوعات
2023-08-28

إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!

LBCI
خبر عاجل
2023-07-03

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
منوعات
2023-08-26

أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يطول... فهل من محاولات جديدة لفتح كوة في جدار الازمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟

LBCI
السياحة في لبنان
14:14

"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!

LBCI
رياضة
14:12

ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟

LBCI
رياضة
14:06

رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية

LBCI
رياضة
14:02

الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الأمن يحتاج إلى المال…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:28

"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب

LBCI
خبر عاجل
11:55

الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:13

القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار

LBCI
امن وقضاء
11:49

قرار منع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر... ما جديده؟

LBCI
حال الطقس
00:39

عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
15:42

السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

LBCI
منوعات
10:47

اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!

LBCI
خبر عاجل
13:03

تتابعون إعادة المباراة بين منتخبي لبنان وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة وذلك عند الساعة التاسعة مساء عبر الـLB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More