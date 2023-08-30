أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!

أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!

خلال حلولها ضيفةً على برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش، تحدّثت النجمة المصريّة أنغام بجرأة عن فشل زيجاتها.

وفي التفاصيل، صرّحت أنغام "العلاقة بين فردين هم اثنين وليس واحد، أحدهم منبهر بالآخر، ثم يكتشف أنه إنسان عادي، ويبدأ يعاملني بطريقة لا أستحقها. عندما أشعر أن زوجي يعاملني بطريقة لا أستحقها، أكتشف إني كنت غلط عندما أتعامل بطبيعتي وليس كنجمة".

وأردفت أنغام قائلةً "فشلت في زيجاتي السابقة، وتكررت معي نفس الطريقة بأشكال وشخصيات مختلفة، أن يرى رجولته مع نساء أخريات".