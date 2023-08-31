إحالة سارة زكريا للتحقيق بعد حفلها في مصر... "كلمات بذيئة على المسرح"

إحالة سارة زكريا للتحقيق بعد حفلها في مصر... "كلمات بذيئة على المسرح"

أصدرت نقابة المهن الموسيقيّة في مصر قراراً بمنع التعامل مع الفنانة سارة زكريا لحين مثولها أمام الشؤون القانونيّة في النقابة.

أمّا السبب فيعود الى الجدل الّذي أثارته بعد حفلها الأخير في مصر، حيث استخدمت كلمات على المسرح اعتبرها البعض "بذيئة".

واعتبر البعض أن كلمات احدى أغنياتها هي إهانة للجمهور المصري، فقالت سارة زكريا في حديثها إلى حضور حفلها: "هم كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

ومن المقرّر أن يتم التحقيق مع سارة زكريا يوم الأحد المقبل في مقر النقابة بحضور جميع مجلس الإدارة.