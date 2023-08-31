على يخت فاخر بمناسبة عيد ميلاده.. قبلة ناهد زيدان لزوجها باسل خياط تشعل الانترنت (صور)

على يخت فاخر بمناسبة عيد ميلاده.. قبلة ناهد زيدان لزوجها باسل خياط تشعل الانترنت (صور)

احتفل الممثل السوري باسل خياط بمناسبة عيد ميلاده الـ 45، وذلك على متن يخت برفقة زوجته ناهد زيدان.

وأشعلت ناهد زيدان مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الرومنسية الّتي جمعتها بزوجها باسل خياط على متن يخت فاخر.

وظهرت ناهد زيدان في إحدى اللقطات وهي تطبع قبلة على خد باسل خياط أثناء التقاط صورة سيلفي، وعلّقت قائلةً "عيد ميلاد سعيد حبيبي وحياتي وصديقي المجنون.. وأنا مجنونة فيك، أحبك".