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المرة الثانية كانت لاصطحابها للطبيب... أحمد سعد لم يرَ طفلته إلا مرتين منذ ولادتها؟!

أحمد سعد لم يرَ طفلته إلا مرتين منذ ولادتها... المرة الثانية بعد تعرضها لحادث وإصابتها بكسر في رجلها!



انتشر خبر مفاده أن مريم طفلة الفنان المصري أحمد سعد، إبنة الـ 40 يومًا، لم يرها والدها سوى مرتين فقط منذ ولادتها، وفق ما كشفت مصار موقع القاهرة 24 الخاصة. وأوضحت المصادر أن المرة الأولى كانت يوم ولادتها والثانية عندما وقع الطلاق، حيث اصطحبها للطبيب، بعدما أُصيبت بكسر في منطقة الفخذ، إثر تعرضها لحادث سيارة، أدى إلى عدم قدرتها على الحركة.