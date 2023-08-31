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الشائعات انتشرت... هل خان أحمد سعد زوجته وهل يعودان لبعضهما بعد إعلان الطلاق؟!
فنّ
2023-08-31 | 08:00
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الشائعات انتشرت... هل خان أحمد سعد زوجته وهل يعودان لبعضهما بعد إعلان الطلاق؟!
الشائعات انتشرت... هل خان أحمد سعد زوجته وهل يعودان لبعضهما بعد إعلان الطلاق؟!
بعد انتشار أخبار حول حيانته لها، نفت مصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد بسبب خيانته لها مع فتاة أخرى.
وأكدت بسيوني أن الانفصال جاء بناءً على رغبةً من الفنان المصري، وأنه اتخذ قرار الانفصال بشكل متسرع، الأمر الذي صدمها.
وجاء في تصريحات علياء بسيوني، لموقع
القاهرة 24
: "أحمد سعد لم يخُنّي مع فتاة أخرى، وأخبار انفصالنا بسبب الخيانة غير صحيحة، الانفصال جاء بناءً على رغبة من أحمد، الذي اتخذ القرار بين ليلة وضحاها."
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من أسرة أحمد سعد، أن هناك محاولات وسعي للصلح بين الطرفين، لكن حتى الآن لم يستجب أي منهما لفكرة العودة مرة أخرى، خاصة وأن لا تزال علياء تعاني من صدمة نفسية بعد طلاقها.
إشارة إلى أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة الفنان أحمد سعد، وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 تموز الفائت.
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