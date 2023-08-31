الشائعات انتشرت... هل خان أحمد سعد زوجته وهل يعودان لبعضهما بعد إعلان الطلاق؟!

رسالة من حساب عبلة كامل الموثّق لمحمد صلاح تغضب جمهور "اتحاد جدة".. اليكم التفاصيل!

رسالة من حساب عبلة كامل الموثّق لمحمد صلاح تغضب جمهور "اتحاد جدة".. اليكم التفاصيل!

ظافر العابدين وتوبا بويوكوستن يفاجئان الجمهور بإطلالتهما سوياً... ما الذي يجمع بينهما؟ (صور)