رسالة من حساب عبلة كامل الموثّق لمحمد صلاح تغضب جمهور "اتحاد جدة".. اليكم التفاصيل!

رسالة من حساب عبلة كامل الموثّق لمحمد صلاح تغضب جمهور "اتحاد جدة".. اليكم التفاصيل!

سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي "اتحاد جدة" السعودي بسبب انتشار رسالة منسوبة للفنانة المصريّة عبلة كامل تتوجّه فيها الى لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

وجاء في التعليق الصادر من الحساب الموثّق الّذي يحمل اسم عبلة كامل، التالي: "أنا بحبك زي ابني رسالة مني خليك في ليفربول وانت مشرفنا والله. بلاش الاتحاد يا ابو صلاح دي خطوة الاعتزال إحنا مستنيين منك أكتر من كده".

وسرعان ما علّق محبو الفنانة عبلة كامل على المنشور مؤكّدين أن الحساب مزيّف ولا يمت لنجمتهم المفضّلة بصلة.