نظراته تبرق من الحب... جورج كلوني برفقة زوجته أمل أثناء تكريمها بجائزة القيادة DVF (صور)

نظراته تبرق من الحب... جورج كلوني برفقة زوجته أمل أثناء تكريمها بجائزة القيادة DVF (صور)



بدا النجم العالمي جورج كلوني متيمًا بزوجته أمل علم الدين، أثناء حصولها على جائزة القيادة في حفل توزيع جوائز DVF الذي أقيم في مهرجان البندقية السينمائي.



وظهرت المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية الأصل خلال الحفل بفستان دانتيل أنيق باللون الوردي مع صندل ذهبي وأقراط طويلة. أمّا جورج كلوني فقد اختار ان يطل ببدلة سوداء اللون.



وخطف الزوجان جورج وأمل، الأضواء في الحدث السنوي الرابع عشر، الذي يكرّم النساء الاستثنائيات المكرسات لتغيير حياة الآخرين.