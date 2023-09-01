أيمن زيدان وحيداً في عيد ميلاده الـ 68: موجعة معاركنا مع هذه الدنيا

أيمن زيدان وحيداً في عيد ميلاده الـ 68: موجعة معاركنا مع هذه الدنيا

احتفل الممثل السوري أيمن زيدان بمناسبة عيد ميلاده الـ 68، ونشر صورةً له باللونين الأبيض والأسود مُرفقةً برسالةٍ حزينة.

وكتب الممثل أيمن زيدان "أفتح بوابة الثامنة والستين من عمري. أتأمل كل تفاصيل السنوات التي غادرتني بحلوها ومرها. اقرأ عناوينها المسكونة بكل ما يمكن للإنسان أن يعيشه من اخفاقات ونجاحات، من جنون وعبث، ومن خذلان وفقدان، من افراح صغيرة تناثرت هنا وهناك ومن احزان على رحيل الأحبة وعلى أوجاع البلاد".

وتابع زيدان على فيسبوك "سنوات الحلم والشباب ركبت صهوة الريح ومضت وسنوات الخيبة والمرارة مازالت تحبو كسلحفاة عجوز. ثقيلة أحمال الروح هذه الايام وموجعة معاركنا مع هذه الدنيا. تلاشى الغمد وظل السيف الصدئ مشرعاً في مواجهة عالم ما عاد يشبه أحلامنا الحمقاء".

وختم ايمن زيدان منشوره قائلاً "الآن لا شيء سوى البحث المحموم عن السكينة في وطن صغير تسكنه وجوه الأحبّة وأوراق زمن مضى. هنا في هذا الحيّز الهادئ من العالم أجلس شبه وحيد أشيّع ما تبقى من افراح السنوات الغابرة بقلب واهن ما زال تواقاً لأنشودة فرح واطلالة مفتقدة لعالم من السكينة. كلّ عام وكلّ الأحبّة أقل حزناً".