بعد الغاء حفلها في سوريا.. عبير نعمة تردّ على مزاعم الشركة المُنظّمة بعدم بيع 10% من التذاكر!

بعد الغاء حفلها في سوريا.. عبير نعمة تردّ على مزاعم الشركة المُنظّمة بعدم بيع 10% من التذاكر!

بعد الغاء حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة في دمشق، كشفت شركة "J&J" المُنظّمة للحفل أنه تم بيع 10 بالمئة من البطاقات فقط.

واستدعت تصريحات الشركة ردّاً من الفنانة عبير نعمة الّتي نشرت عبر حسابها على فيسبوك التالي: "المعلومات التي نُشرت عن حفل سوريا مضلِلة".

وتابعت نعمة قائلةً "قاتلت من أجل حقوق الموسيقيين والجمهور حتى اللحظة الأخيرة".