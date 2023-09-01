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فيلم باربي لن يُعرض اليوم في لبنان... هل من موعد جديد محدّد؟

فيلم باربي لن يُعرض اليوم في لبنان... هل من موعد جديد محدّد؟







ومن جهتها، قالت كارلي راميا، مديرة التسويق في "غراند سينما" إن "عرض الفيلم قد تم تأجيله حتى 7 أيلول "مبدئيًا"، مضيفةً أن "شركة "فوكس سينما" دبي، موزع الفيلم في لبنان، لم تؤكد بعد موعد العرض".



وخلال شهر تموز، تأجل موعد عرض فيلم "باربي" في لبنان تماشياً مع التأخير في دول الخليج.



وبدوره، قال موظف في شركة Empire Cinemas لصحيفة "أوريانن توداي" أمس الخميس، إن "موعد عرض فيلم "باربي" لم يتم تأكيده بعد، مضيفاً أن "المسألة بيد الأمن العام"". كشف موظف في شركة "غراند سينما" لـ صحيفة "أوريانت توداي" ان فيلم "باربي" الذي واجه جدلاً حول ما إذا كان سيتم السماح لدور السينما اللبنانية بعرضه، والذي كان من المقرر عرضه أمس، قد تم تأجيله "حتى إشعار آخر".ومن جهتها، قالت كارلي راميا، مديرة التسويق في "غراند سينما" إن "عرض الفيلم قد تم تأجيله حتى 7 أيلول "مبدئيًا"، مضيفةً أن "شركة "فوكس سينما" دبي، موزع الفيلم في لبنان، لم تؤكد بعد موعد العرض".وخلال شهر تموز، تأجل موعد عرض فيلم "باربي" في لبنان تماشياً مع التأخير في دول الخليج.وبدوره، قال موظف في شركة Empire Cinemas لصحيفة "أوريانن توداي" أمس الخميس، إن "موعد عرض فيلم "باربي" لم يتم تأكيده بعد، مضيفاً أن "المسألة بيد الأمن العام"".