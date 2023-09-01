بعد أن حطّمت الأرقام القياسية... حفلات تايلور سويفت قريباً في دور السينما!

سيتم بث الجزء الأخير من الجولة الموسيقية الحالية لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت، والتي بدأت في آذار وتستمر حتى نهاية عام 2024، هذا الخريف في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما أعلنت الخميس الفنانة المعتادة على تحطيم الأرقام القياسية.وكتبت المغنية الثلاثينية التي استحالت ظاهرة ثقافية وتحقق نجاحاً تجارياً ساحقاً، عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية "جولة +إيراس+ Eras كانت أهم تجربة في حياتي، وأعلن بفرحة غامرة أنها ستُعرض قريباً على الشاشة الكبيرة".وسيُطرح فيلم الحفلات بعنوان "Taylor Swift: The Eras Tour" ("تايلور سويفت: ذي إيراس تور") في 13 تشرين الأول في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المتوقع أن تعرض سلسلة قاعات السينما الأميركية الرائدة "ايه ام سي" AMC، التي لا تزال مثقلة بالديون، الفيلم بأربعة عروض يومياً من الخميس إلى الأحد.في الولايات المتحدة، طُرحت تذاكر هذه العروض السينمائية بأسعار غير شاملة الضرائب تبلغ 19,89 دولاراً للشخص البالغ، و13,13 دولاراً للطفل أو الشخص المسنّ، فيما وعدت سلسلة "ايه ام سي" على موقعها الإلكتروني بتعزيز خادمها "لإدارة تدفق أكبر بخمس مرات من مبيعات التذاكر العادية".بعد ساعات قليلة من الإعلان، جرى تقديم موعد إطلاق الجزء الثاني المنتظر من فيلم الرعب الشهير "ذي إكزورسيست" بعنوان "بيليفر"، من إنتاج شركة "يونيفرسال ستوديوز"، أسبوعاً واحداً، ليصبح 6 تشرين الأول بدلاً من 13.وكتب أحد منتجي فيلم الرعب جيسون بلوم على شبكة التواصل الاجتماعي إكس "انظروا إلى ما جعلتموني أفعل. جرى تقريب موعد طرح فيلم +ذي إكزورسيست: بيليفر+ إلى السادس من تشرين الأول"، منهياً رسالته بوسم "تايلور تفوز".وقد يتخذ بيع تذاكر الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة منحىً فوضوياً، كما حصل تحديداً بالنسبة لجولة تايلور سويفت، ما ارغم شركة "تيكت ماستر" العملاقة على الدفاع عن نفسها أمام الكونغرس في واشنطن بشأن ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة.وأكملت الموسيقية البالغة 33 عاماً جزءاً من جولتها في الولايات المتحدة والمكسيك، على أن تتجه أخيراً إلى كندا في تشرين الثاني 2024.وستتوجه سويفت في محطات جولتها المقبلة إلى الأرجنتين، ثم أوروبا وآسيا وأستراليا حتى نهاية العام المقبل.ومع 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل، يُتوقع أن تصل إيرادات جولة تايلور سويفت، التي بدأت مسيرتها في سن مبكرة في حانة في ناشفيل (تينيسي، جنوب الولايات المتحدة)، "عاصمة" موسيقى الكانتري، إلى مليار دولار.في تموز، أزاحت سويفت المغنية الشهيرة باربرا سترايسند في ترتيب الفنانة صاحبة أكبر عدد من الألبومات من المرتبة الأولى على تصنيف بيلبورد، مع 12 ألبوماً، بما في ذلك أحدث ألبوم لها بعنوان "سبيك ناو (تايلورز فيرجن)".