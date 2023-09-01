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سيلينا غوميز تكشف عن معايير الشخص الذي من الممكن أن تواعده!
فنّ
2023-09-01 | 06:54
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سيلينا غوميز تكشف عن معايير الشخص الذي من الممكن أن تواعده!
سيلينا غوميز تكشف عن معايير الشخص الذي من الممكن أن تواعده!
كشفت سيلينا غوميز عن معايير معينة تبحث عنها لدى أي شخص تنوي مواعدته، وفق موقع
"فوكس نيوز"
.
وقالت سيلينا أن أي خطاب محتمل بينها وبين هذا الشخص يجب أن يكون رائعاً ومميزاً.
وأوضحت: "ليس رائعًا بمعنى أن يراه الآخرون رائعاً. بل يجب أن يكون الشخص لطيفًا معي ومع عائلتي، والأشخاص من حولي، ويجعلني أضحك."
كما كانت سيلينا قد تحدثت عن الاستمتاع بكونها عازبة في الوقت الحالي.
ويُذكر أنها كانت قد واعدت جاستن بيبر بشكل متقطع لسنوات قبل أن يتزوج هيلي في عام 2018.
وتم ربط اسم غوميز سابقاً مع نيك جوناس وتايلور لوتنر ونيال حوران وزين مالك وزيد ودرو تاغارت وذا ويكند على مر السنين.
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