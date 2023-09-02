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لو كان لا يزال على قيد الحياة... الذكاء الاصطناعي يكشف عن صور إلفيس بريسلي في سنّ 88! (صور)
فنّ
2023-09-02 | 02:00
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لو كان لا يزال على قيد الحياة... الذكاء الاصطناعي يكشف عن صور إلفيس بريسلي في سنّ 88! (صور)
أعطى الذكاء الاصطناعي لمحة لمحبي الأيقونة إلفيس بريسلي عما كان يمكن أن يبدو عليه اليوم، لو لم تنتهي حياته بشكل مأساوي عن عمر يناهز 42 عامًا.
لو كان إلفيس لا يزال على قيد الحياة اليوم، لكان يحتفل بعيد ميلاده الـ 88. ليس من المستبعد تمامًا أن نتخيل أنه لو لم يستسلم لمرض القلب والأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم في السبعينيات، لكان من الممكن أن يظل يغني لنا بأغانيه الخالدة.
ويُذكر أنه تم العثور على المغني الشهير فاقدًا للوعي في حمام قصره الفخم في غريسلاند بولاية تينيسي الأميركية. وكانت صحته قد تدهورت بسبب الإمساك المزمن الذي استمرّ لمدة أربعة أشهر.
وفي الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DALL-E 2 AI، يبدو أن ملك موسيقى الروك أند رول، إلفيس بريسلي، قد تخلص من بعض الوزن الذي اكتسبه في شبابه. على الرغم من انحسار شعر الرأس، إلا أن الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لا تزال تصوره بشعر داكن فاتن، مخطط باللون الرمادي.
ولسوء الحظ، عانى الملك من العديد من المشاكل الصحية التي أدت إلى وفاته المفاجئة. كان يحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة ويُزعم أنه امتنع عن الاستحمام طوال عام 1975، ما أدى إلى ظهور تقرحات في جميع أنحاء جسده.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
إلفيس بريسلي
الذكاء الاصطناعي
قيد الحياة
وفاة
الإمساك
نجم
موسيقى
روك أند رول.
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