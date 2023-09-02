حذف فيديو لرنين الشعار يثير التساؤلات... "هل الدندنة لفيروز بالسيارة ممنوعة أيضاً؟"

حذف فيديو لرنين الشعار يثير التساؤلات... "هل الدندنة لفيروز بالسيارة ممنوعة أيضاً؟"

استغربت الفنانة اللبنانيّة رنين الشعار قيام تطبيق انستغرام بحذف مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي تؤدّي أغنية للسيدة فيروز أثناء قيادة السيارة.

وأوضحت رنين الشعار أن الفيديو كان مجرّد دندنة مشروع cover، وكشفت "كنت قد وعدت نفسي بأن لا أغنّي من أعمال السيدة فيروز، ولكن هل الدندنة في السيارة ممنوعة أيضاً؟".