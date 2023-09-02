تغريدتان مُبكيتان لرحمة رياض... "ليلة ألم وحزن شديد"

وداعًا يا عراقي يا كريم…
عندما رأيتك آخر مرة كنت مبتسمًا رغم التعب ومتفائلًا رغم الألم!
لقد أرهقك المرض واتعب وجهك وابتسامتك…
شكرًا لأنك لم تبخل علي برؤية وجهك ووداعه قبل الرحيل، سوف تبقى في ذاكرتي دائمًا آخر كلماتك لي…#كريم_العراقي رحمك الله وجعل مثواك الجنة pic.twitter.com/oalA3EuQ6Q
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) September 1, 2023
وداعًا يا عراقي يا كريم…
عندما رأيتك آخر مرة كنت مبتسمًا رغم التعب ومتفائلًا رغم الألم!
لقد أرهقك المرض واتعب وجهك وابتسامتك…
شكرًا لأنك لم تبخل علي برؤية وجهك ووداعه قبل الرحيل، سوف تبقى في ذاكرتي دائمًا آخر كلماتك لي…#كريم_العراقي رحمك الله وجعل مثواك الجنة pic.twitter.com/oalA3EuQ6Q
وداعًا صوت الأرض #ياس_خضر
ليلة ألم وحزن شديد على العراق
خسرنا فيها إرثاً فنياً لا يعوض…
ستبقى ذكراك خالدة لا تموت
رحمك الله وأسكنك فسيح جناته pic.twitter.com/vEKu29GzHF
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) September 1, 2023
وداعًا صوت الأرض #ياس_خضر
ليلة ألم وحزن شديد على العراق
خسرنا فيها إرثاً فنياً لا يعوض…
ستبقى ذكراك خالدة لا تموت
رحمك الله وأسكنك فسيح جناته pic.twitter.com/vEKu29GzHF