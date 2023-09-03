نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)

نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)



نشرت النجمة نانسي عجرم منشوراً على حسابها الخاص على فايسبوك يتضمن صورة تجمعها بزوجها الدكتور فادي الهاشم.



ويبدو أنهما يحتفلان بعيد زواجهما خارج لبنان.

وعلقت نانسي على الصورة: " 15 عامًا من الحب ومازلنا نمشي جنبًا إلى جنب."