الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز في حال "مقلقة" بعد حادث دراجة نارية

الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز في حال "مقلقة" بعد حادث دراجة ناريةتعرّض المخرج والممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية الأحد في المنطقة الباريسية، وهو راهناً في حال "مقلقة"، على ما أفادت سلطات محلية.وأوضحت السلطات في مقاطعة إيسون التي وقع فيها الحادث المروري أن كاسوفيتز نُقل إلى مستشفى كريملان بيسيتر، بالقرب من باريس.وأشار مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إلى أن ماتيو كاسوفيتز (56 عاماً) كان يتابع دورة تدريبية على قيادة الدراجات النارية على حلبة لينا، مونتليري لسباقات السيارات.وتولى كاسوفيتز إخراج فيلم La Haine عام 1995 وشارك ممثلاً في عشرات الأفلام، من بينها Un heros tres discret لجاك أوديار، وAmen لكوستا غافراس، وكذلك في مسلسل الجاسوسية Le bureau des legendes لإريك روشان.ويُعرض في دور السينما الفرنسية راهناً فيلم التشويق Visions ("فيزيون") من بطولة كاسوفيتز وديان كروغر ومن إخراج يان غوزلان.