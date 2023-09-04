الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull Car Park Drift
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مغنية راب توثّق ولادة طفلها ببث مباشر عبر انستغرام! (فيديو)
فنّ
2023-09-04 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مغنية راب توثّق ولادة طفلها ببث مباشر عبر انستغرام! (فيديو)
مغنية راب توثّق ولادة طفلها ببث مباشر عبر انستغرام! (فيديو)
قامت مغنية الراب ChriseanRock ببث مباشر لولادة طفلها الأول – الابن Chrisean Malone Jr. – عبر إنستغرام صباح الأحد.
وقامت الفتاة المولودة في بالتيمور والبالغة من العمر 23 عامًا - والتي لديها 3 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي - بتعيين والدتها شارلا مالون مسؤولة عن تصويرها أثناء المخاض الطبيعي داخل المستشفى، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
أنجبت ChriseanRock طفلتها، وهي تظهر بإطلالة جمعت الرموش الطويلة، وأظافر أكريليك زرقاء طويلة، وثلاث قلادات من الألماس، وساعة من الألماس.
وبين الانقباضات، أعربت النجمة عن مخاوفها للممرضات بشأن احتمال اختناق طفلها، وشكل رأس طفلها المحتمل، والأدوات الطبية، واحتمال التبرز.
وعندما قالت ChriseanRock إنها لا تشعر بشيء أثناء قيامها بدفع الممرضة، ردت: "إن حقنة التخدير فوق الجافية تعمل بشكل عجيب!"
وفي مرحلة ما، حثت الممرضة الأم المتوترة على عدم التحرك والبقاء في وضع مستقيم وإلا سيستغرق المخاض وقتًا أطول وأجابت: "أعتقد أنه إذا وقفت فسوف يخرج للتو".
وحذرت ChriseanRock والدتها الداعمة – التي أعطتها مكعبات الثلج ومرهم الشفاه – بالتوقف عن التصوير بمجرد وصول الطفل لأنها لا تريده أن يكون أمام الكاميرا.
آخر الأخبار
فنّ
توثّق
ولادة
طفلها
مباشر
انستغرام!
(فيديو)
التالي
بشكلٍ مفاجئ... اعتقال الممثل الإسباني غابرييل غيفارا في مهرجان البندقية السينمائي!
الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز في حال "مقلقة" بعد حادث دراجة نارية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-27
مشهد مؤثر... راكبو طائرة يُساعدون سيّدة حامل على إنجاب طفلها خلال رحلة جوية (فيديو)
منوعات
2023-08-27
مشهد مؤثر... راكبو طائرة يُساعدون سيّدة حامل على إنجاب طفلها خلال رحلة جوية (فيديو)
0
منوعات
2023-08-25
تفاجأت بأنها تقرأ خبرا عن علاقتها بحبيبها مباشرة على الهواء... طلب يدها بأسلوب رومانسي يحاكي الأفلام! (فيديو)
منوعات
2023-08-25
تفاجأت بأنها تقرأ خبرا عن علاقتها بحبيبها مباشرة على الهواء... طلب يدها بأسلوب رومانسي يحاكي الأفلام! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-23
ولادة زرافة من نوع نادر في حديقة حيوانات أميركية (فيديو)
منوعات
2023-08-23
ولادة زرافة من نوع نادر في حديقة حيوانات أميركية (فيديو)
0
منوعات
2023-08-20
ممرضتنان تعنفان طفلة حديثة الولادة داخل مستشفى في هذه الدولة العربية... وغضب يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
2023-08-20
ممرضتنان تعنفان طفلة حديثة الولادة داخل مستشفى في هذه الدولة العربية... وغضب يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:45
ظهور جورجينا رزق مع طبيب تجميل يثير التساؤلات.. هل خضعت لعمليات جراحية؟ (صورة)
فنّ
06:45
ظهور جورجينا رزق مع طبيب تجميل يثير التساؤلات.. هل خضعت لعمليات جراحية؟ (صورة)
0
فنّ
06:40
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
فنّ
06:40
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
0
فنّ
06:21
نقل الشيف بوراك الى المستشفى.. ما هو مرضه؟ (فيديو)
فنّ
06:21
نقل الشيف بوراك الى المستشفى.. ما هو مرضه؟ (فيديو)
0
فنّ
06:17
"أتلقى تهديدات بالقتل ومكالمات عنيفة"... "لاطيزا بومّبي" يمسح كل محتواه على انستغرام ويعتذر: رسالتي الوحيدة هي نشر الحب!
فنّ
06:17
"أتلقى تهديدات بالقتل ومكالمات عنيفة"... "لاطيزا بومّبي" يمسح كل محتواه على انستغرام ويعتذر: رسالتي الوحيدة هي نشر الحب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01
بسبب انعدام ظروف العمل بكرامة... أكثر من مئة قاض يعلنون التوقف عن العمل!
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01
بسبب انعدام ظروف العمل بكرامة... أكثر من مئة قاض يعلنون التوقف عن العمل!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
0
آخر الأخبار
2023-04-25
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية
آخر الأخبار
2023-04-25
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أدوية زراعية مسرطنة في لبنان... أين هي ومن أدخلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أدوية زراعية مسرطنة في لبنان... أين هي ومن أدخلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
2
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
3
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
4
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
5
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
6
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
7
خبر عاجل
12:11
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة : حادثة الياس الحصروني مؤشر للحوار الذي يبشّر به محور الممانعة منذ أشهر وأشهر فيدعونك الى حوار لخنقك وقتلك وخنق قناعاتك وحريتك وفريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز
خبر عاجل
12:11
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة : حادثة الياس الحصروني مؤشر للحوار الذي يبشّر به محور الممانعة منذ أشهر وأشهر فيدعونك الى حوار لخنقك وقتلك وخنق قناعاتك وحريتك وفريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز
8
خبر عاجل
12:26
جعجع: على الرغم من كل ما تقدّم ما زال البعض مصرّا على إجراء صفقات مع حزب الله ولتغطية هذه الصفقات يطرح عناوين جدية مهمة وتضرب مصالح اللبنانيين بالعمق كما صفقة مار مخايل
خبر عاجل
12:26
جعجع: على الرغم من كل ما تقدّم ما زال البعض مصرّا على إجراء صفقات مع حزب الله ولتغطية هذه الصفقات يطرح عناوين جدية مهمة وتضرب مصالح اللبنانيين بالعمق كما صفقة مار مخايل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More