زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"

زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهورٍ للسيدة تماني زوجة الفنان اللبناني ملحم زين.

ويُعدّ هذا الظهور نادراً لزوجة ملحم زين في مناسبة عامة، وقد أشاد ناشطون عبر منصّات التواصل الاجتماعي بأناقتها.

يُذكر أن تماني هي ابنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق. تعرّفت على ملحم زين عام 2007، ومن ثم تطورت العلاقة بينهما وتكلّلت بالزواج عام 2008 ورُزقا بـ 4 أولاد.