بعدما غنّت "كلب ابن 600 كلب".. منع سارة زكريا من الغناء نهائيّاً في مصر

بعدما غنّت "كلب ابن 600 كلب".. منع سارة زكريا من الغناء نهائيّاً في مصر

مثلت الفنانة زكريا أمام نقابة الموسيقيين في مصر برئاسة نقيبها مصطفى كامل يوم أمس الأحد، على خلفية الجدل الحاصل بعد حفلها الأخير في الساحل الشمالي بمصر واتهامها بالإساءة للشعب المصري وغناء كلمات بذيئة على المسرح.

واعترفت سارة زكريا أنّها استبدلت عبارة "كلب ماكو" في أغنية "تيجي نتجوز بالسر" بعبارة "كلب ابن 600 كلب ما في" كما استخدمت عبارة "مبرشمين"، لكنّها لم تقصد الإساءة للمصريين.

واتخذت النقابة قرارها بمنع سارة زكريا من الغناء نهائيًا في مصر.