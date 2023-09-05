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بعد تعرضه لحادث دراجة نارية... الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز يخضع لعملية جراحية!
فنّ
2023-09-05 | 03:30
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بعد تعرضه لحادث دراجة نارية... الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز يخضع لعملية جراحية!
بعد تعرضه لحادث دراجة نارية... الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز يخضع لعملية جراحية!
خضع الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لعملية جراحية لمعالجته من إصابات بالغة في الكاحل والساق والحوض، وفق ما أعلن مقربون منه، بعد تعرضه لحادث دراجة نارية بالقرب من باريس.
وقال المقربون من كاسوفيتز لوكالة فرانس برس إن حياة الممثل والمخرج البالغ 56 عاما ليست في خطر.
وأوضح والده بيتر كاسوفيتز في بيان نشرته وكيلة أعمال الممثل، أن "العمليات التي أجريت (الأحد) سارت بشكل جيد. سيبدأ ماتيو مساراً طبيعياً للشفاء والراحة واستعادة لياقته البدنية". وشكر الوالد "طاقم التمريض الرائع الذي يبذل كل ما في وسعه من أجل شفائه بصورة جيدة".
وأفاد مكتب المدعي العام في منطقة إيفري قرب باريس، في اتصال أجرته به وكالة فرانس برس، بأن الممثل كان يتلقى دروساً لتحسين مهاراته في قيادة الدراجات النارية على حلبة ليناس مونليري بمنطقة إيسون. ولم يصطدم بمركبة أخرى.
وقد وقع من الدراجة النارية التي كان يركبها بمفرده وسقط بقوة على الأرض.
وقال المقربون منه لوكالة فرانس برس إن الممثل، الذي كان يضع خوذة وقت وقوع الحادث، لم يعان من أي صدمة في الرأس.
وفتح مكتب المدعي العام في إيفري تحقيقا في أسباب الحادث.
ويُعرض في دور السينما الفرنسية راهناً فيلم التشويق Visions ("فيزيون") من بطولة كاسوفيتز وديان كروغر ومن إخراج يان غوزلان.
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